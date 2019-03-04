Музей науки откроют через три года

В столице откроют первый украинский музей науки. Разместится в Национальном комплексе "Экспоцентр Украины". Будет занимать 10 тыс. кв. м.

— Сейчас музеи добавляют интерактив. Впервые в таком побывал в 16 лет в США. Там можно было сесть в кресло и подпрыгнуть на 3 метра - так показывали, что такое сила тяжести, - говорит гендиректор Экспоцентра Евгений Мушкин, 39 лет. — Завершают строить подобный музей в городе Каунас в Литве. Его эффективность будут измерять количеством выпускников, которые выберут технические специальности. Если динамика будет положительная, музей выполняет свою функцию. Первый музей науки открыли 100 лет тому назад в Мюнхене. В Украине нет ни одного. Будут представлены несколько тем, которыми больше всего славится наше государство: физика, космос, машиностроение, агротехнологии и информационные технологии. Будут биология и химия, но меньше.

Музей в Экспоцентре должен окупиться за шесть лет. 1 млн человек смогут посетить его за год. Почти 70% — дети. Открыть планируют через три-пять лет. Для этого нужно 517 млн грн. Цена билета в среднем составит от 180 грн для детей до 280 грн для взрослых.