Музей Голодомора откроют к 2023 году

В Киеве создадут Музей Голодомора. Организуется при поддержке государства и меценатов. Откроют к 2023-му.

- В 2016 году Украина вернулась к строительству второй очереди мемориального комплекса памяти жертв Голодомора - Музея Голодомора. Тогда появилась идея создать благотворительный фонд и мотивировать к поддержке проекта людей, которые имеют такую возможность и желание, - говорит председатель наблюдательного совета Международного благотворительного фонда развития Мемориала жертв Голодомора Иван Васюник, 59 лет.

Инициировали создание фонда Всемирный конгресс украинцев, Всеукраинская правозащитная организация "Мемориал" им. Василия Стуса и Общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

- Музей должен стать площадкой для правды о геноциде украинцев и их несокрушимости, - продолжает Васюник. - Встречаемся с представителями аграрного, фармацевтического, ІТ, развлекательного, ресторанного бизнеса. Большинство не нужно убеждать. Деловые люди понимают, что стали успешными на земле, где не идентифицированы тысячи мест массовых захоронений и не погребены миллионы человек. Уже есть решение о поддержке проекта главы наблюдательного совета "Фармак" Фили Жебровской, председателя правления компании "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка и многих других.