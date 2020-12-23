Мутировавшая инфекция заразнее на 70 процентов

Более 40 стран прекратили сообщение с Великобританией на прошлой неделе. Премьер-министр Англии Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый мутировавший вариант коронавируса. Он на 70% заразнее. Ученые устанавливают, вызывает ли высокую смертность.

В некоторых регионах Великобритании запретили контакты между людьми на улицах. Ограничили въезд, закрыли почти все учреждения. Мероприятия продлятся как минимум до 30 декабря.

С 8 декабря в Британии начали делать прививки. 800 тыс. доз вакцины американской компании "Пфайзер" введут 400 тыс. пациентов. Будут делать два укола с интервалом в 21 день.

Прежде всего вакцинируют пациентов и персонал домов престарелых. Далее прививки получат медработники.

- Укол сделали моему 82-летнему деду, - рассказывает учительница 30-летняя Шарлотта Росин из Лондона. - Два дня жаловался на головную боль. Говорил, не держат ноги. На четвертый день все стало хорошо. У моего мужа серьезные проблемы с легкими. Он должен получить вакцину в третью волну, потому что относится к группе риска. Бабушка живет дома. Ей прививку пока не делают, потому что не контактирует с большим количеством людей.

Зафиксировали сильную аллергическую реакцию у двух медработников, которым ввели первую дозу.

- Людям с аллергией придется осторожно отнестись к вакцине, - говорит доктор Пол Томпсон из Манчестера. - Риски есть. Препарат разрабатывали 10 месяцев. Это очень мало. Но прививки добровольные. Если человек категорически против, принудительно никто колоть не будет.