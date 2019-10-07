Мусор будут прятать под землей

В Виннице установили подземные мусорные контейнеры. Первые два работают на ул. Льва Толстого и на углу ул. Замостянской и Острожского.

- Идею подсмотрели в Германии, - говорит 51-летний Владимир Ниценко, директор департамента благоустройства Винницкого горсовета. - Там контейнеры из-под земли вытягивает специальная машина, которая стоит более 100 тысяч евро - 2,7 миллиона гривен. Мы сэкономили и продумали лифтовую систему.

Контейнеры предназначены для раздельного сбора мусора. Их изготовили на винницком предприятии, обошлись в более чем миллион гривен.

- Это идеальные контейнеры, из которых не вылетают ветром отходы и не пахнет. Территория вокруг чистая. Лишь бы люди сортировали мусор. Надо выбрать правильный контейнер для сухих или влажных отходов, - говорит Ниценко.

На баках расположены индикаторы. Зеленый свет означает, что есть свободное место для мусора. Красный - бак переполнен. Тогда система блокирует контейнер.

Площадка освещена и оборудована камерами видеонаблюдения. Изменений температуры и погодных условий не боится.