"Москвич" с газовой установкой разрушил дом

30 июля в селе Нелипино Савеловского района Закарпатской области взорвался "Москвич" с газобаллонным оборудованием. Стоял в гараже на цокольном этаже дома.

- Владелец дома был у автомобиля, - рассказывает 40-летний Федор Филип из Управления чрезвычайных ситуаций области. - Включил свет и раздался взрыв.

Владельца машины - Петра Макса - с ожогами 35% поверхности тела отвезли в больницу. Во время взрыва в доме была его невестка и 2-летний внук. Женщина не пострадала, ребенок получил ушиб лобной кости.

- Районный и сельские советы планируют выделить 100 тысяч гривен на восстановление дома Петра. О трагедии объявили в церкви, среди людей, - говорит 47-летняя Светлана Мориляк, секретарь сельского совета Нелипино.