Москва ждет, что Нафтогаз откажется от 22 миллиардов долларов

"Россия предлагает нам обнулить взаимные претензии. Мол, российский газ по прямым поставкам дешевле, чем по реверсу, — пишет в "Фейсбуке" председатель правления Нафтогаза 41-летний Андрей Коболев 6 ноября.

— Российская сторона предлагает забыть почти о 3 миллиардах долларов по решению Стокгольмского арбитража (за недопоставки газа для транзита. — ГПУ) и иск еще на 12 миллиардов (6 июля Нафтогаз подал иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с Газпромом. — ГПУ). Также отказаться от штрафа приблизительно на 7 миллиардов. Итого — 22 миллиарда долларов".

Продолжаются переговоры о новом транзитном контракте. Действующий заключили в 2009-м на 10 лет. Его действие завершается 31 декабря. РФ стремится максимально сократить транзит своего газа через украинскую территорию. Для этого строит "Северный поток-2" — газопровод в Германию в обход Украины. Киев добивается нового контракта на 10 лет. Россия настаивает, чтобы Украина начала покупать у нее газ. Четыре года получаем его реверсом из Европы.

"Россия обещает меньшую на 25 процентов цену, чем имеем сейчас из Европы, — продолжает Коболев. — По действующему контракту, мы уже можем покупать российский газ по цене немцев. Газпром отказывается выполнять это положение контракта. Традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, выходят дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Это нелогично, потому что Газпром транспортирует нам газ на меньшее расстояние. Когда Стокгольмский арбитраж исправил эту ценовую аномалию, Москва отказалась поставлять топливо.

Будем дальше настойчиво защищать национальные интересы. Для Нафтогаза продолжение транзита - стратегическая задача. Но ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ. Когда наши отношения с Газпромом удается сделать чисто коммерческими, баланс затрат существенно меняется в пользу Украины".

Украина готова к прекращению транзита с 1 января 2020 года, говорит министр энергетики и защиты окружающей среды 35-летний Алексей Оржель:

— Сейчас в наших подземных хранилищах рекордное количество газа.