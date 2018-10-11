Москва смирилась с потерей церковной Украины

Попытка россиян собрать Всеправославный собор для обсуждения ситуации вокруг автокефалии Украинской православной церкви обнажила ее дальнейшую потерю союзников. С Русской православной церковью остались только сербы и Польская автокефальная православная церковь.

Именно поэтому московскому патриарху Кириллу Гундяеву везде мерещатся "кровавые автокефальные мальчики". Для РПЦ сейчас "везде плохо". Москва уже смирилась с потерей церковной Украины. Но после украинской пощечины она не верит даже собственным структурам в Беларуси и Молдове. Поэтому 15 октября в Минске организуют заседание Синода Московского патриархата. А на конец месяца Гундяев едет в Молдову.

Москва может потерять даже Казахстан. Говорят, президент Нурсултан Назарбаев тоже шокирован, как Кремль использует местных епископов. В стране приняли новый закон о религиозных организациях. Он будет усиливать мусульман. А православные кафедры могут вообще отдать Вселенскому патриарху.