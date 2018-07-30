 
Ексклюзивы
1/5
Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова
Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова
Просмотров: 261
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1404
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 180
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 4878
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5436
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1476
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6138
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10125
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4806
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 936
Фото
Все фото
2
7
2
4
4
За три часа выпала трехмесячная норма дождя
За три часа выпала трехмесячная норма дождя
Мужчина рассказал, как россияне истязали сына. Вернулся в Крым и исчез
Мужчина рассказал, как россияне истязали сына. Вернулся в Крым и исчез
&quot;Говорил, что после Иловайска, плена и ранений ничего не боится&quot;
"Говорил, что после Иловайска, плена и ранений ничего не боится"
В мае погибли девять бойцов
В мае погибли девять бойцов
Павел Демьяненко похоронил жену и мать
Павел Демьяненко похоронил жену и мать
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1377
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2862
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 621
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4905
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1089
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 351
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 07:25

"Московский батюшка крестил, московский и похоронит"

  Комментировать

27 июля в столице прошел крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата.

Возле Михайловской площади образуется затор. Дороги перекрыли.

— Движение по Михайловской запрещено Едьте в объезд, — объясняет полицейский женщине в БМВ. Она сигналит и нервно размахивает руками.

На обочине, возле автобуса "Эталон", курит мужчина лет 50. На безымянном пальце правой руки — перстень с надписью "Спаси и сохрани".

— Из Житомира привез женщин и батюшку на крестный ход, — говорит водитель Николай. — Они пошли на молебен.

Священники и веряне идут к Владимирской горке. Там читает молебен предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Ануфрий. Кордон нацгвардейцев и патрульных пропускает через металлические рамки. Осматривают сумки.

— Какое вы имеете право меня обыскивать? Я буду жаловаться! — мужчина ростом около 2 м не хочет открывать пакет с надписью "Босс". На крик оборачивается женщина в длинной юбке. У Стены памяти павших за Украину, что на ограде Михайловского Златоверхого монастыря, ставит лампадку возле двух увядших роз.

— У меня сын воюет на Донбассе. А они за Кирилла молятся. Что это за патриарх, если он войну в Украине благословил, — говорит киевлянка Лариса Васильевна. — В условиях российской агрессии никакой Московской церкви не должно быть.

После нескольких минут крика и угроз мужчина показывает пакет. Ему позволяют пройти.

— Я слышала, что во время молебна никогда не идет дождь. Вот и сегодня с утра моросило, а сейчас облака разошлись, — девушка в сером платье держит под руку рыжего парня.

На ход собрались до 20 тыс. верующих, по оценкам полиции.

В парке под деревом женщина расстилает клееночный плащ. Садится и снимает черные сапоги.

— У нас в селе одна церковь — Московского патриархата. Туда и ходим. Какая разница, где молиться. Бог один. Московский батюшка меня крестил, московский и будет хоронить. Ничего я менять не хочу. Зачем? — говорит 48-летняя Галина. С 16-летней дочкой приехала из Тернопольской области. В третий раз принимает участие в крестном ходу. — Муж остался дома. Он такое не любит. В церковь раз в году ходит — на Пасху.

— Мужчине плохо. Говорит, кружится голова, - женщина с рюкзаком в руке показывает дорогу двум волонтерам из отряда быстрого реагирования. Те с рациями и чемоданом шагают позади.

Мужчина в белых брюках и футболке сидит на мостовой.

— Прошло бы. Зачем людей дергать, — говорит жене.

Волонтер с надписью "Красный Крест" меряет ему давление.

— 140 на 80, высоковатое. Может вас к "скорой" провести?

— Я на молебен приехал, а не полеживать. Таблетку дайте, чтобы прошло. Нам еще к Лавре нужно.

Рядом на мостовую садится женщина, лет 70. На шее — деревянный крест размером с ладонь.

— И мне померьте. Я — гипертоник. Нужно давление контролировать.

— Вам плохо? Нет. Простите. Здесь сотни людей, а нас — два патруля. Не можем каждому мерять давление, — объясняет волонтер Красного Креста 20-летний Андрей Дарменко. — "Скорая" сюда заехать не может. Мы оказываем домедицинскую помощь.

Молебен длится полчаса. Чем ближе до его окончания, тем меньше остается людей.

Женщина в платке толкает впереди себя коляску с 2-летним мальчиком. Останавливается возле скамьи. Рядом стоит священник. О празднике и молебне рассказывать отказывается:

— Грех такие вопросы задавать в такой-то день. Вы бы лучше проповедь послушали.

— И платок надели на голову, — в разговор встревает мужчина, лет 40, в белой футболке "Найк". В руках крутит "Айфон".

— А вы почему на молебен пришли? — спрашиваю.

— Помолиться — зачем же еще.

— Поддерживаете Московский патриархат невзирая на войну?

— Нет никакой войны с Россией. Сами начали эту гражданскую войну. Теперь и церковь какую-то провозгласить хотят.

В 13:30 колонна отправляется к Киево-Печерской лавре. Там прошло всеношне богослужение.

Автор: Елена КАПНИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Московский батюшка крестил, московский и похоронит"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 46823
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 37174
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 16 Просмотров: 25043
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым 11 Просмотров: 22518
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 16194
Украина
На молитву за Украину вышли 65 тысяч людей
На молитву за Украину вышли 65 тысяч людей Просмотров: 621
Отключают аналоговое телевидение
Отключают аналоговое телевидение Просмотров: 9
На дорогах появятся радары
На дорогах появятся радары Просмотров: 288
Бесплатно раздали тонну молока
Бесплатно раздали тонну молока
Стоимость проезда не повысится на популярных маршрутах
Стоимость проезда не повысится на популярных маршрутах
Больше всего комментируют
16
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
6
Передает устные шифровки из Центра - рассказали об охраннике Новинского из ФСБ
5
Церковники Московского патриархата покинули мероприятие из-за стиха Кобзаря
Голосов: 2784
Голосование Какой из этих боёв с участием украинских боксёров вам запомнился больше всего?
  • 1) Александр Усик - Мурат Гассиев
  • 2) Виталий Кличко - Леннокс Льюис
  • 3) Владимир Кличко - Александр Поветкин
  • 4) Владимир Кличко - Энтони Джошуа
  • 5) Василий Ломаченко - Хорхе Линарес
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua