"Московский батюшка крестил, московский и похоронит"

27 июля в столице прошел крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата.

Возле Михайловской площади образуется затор. Дороги перекрыли.

— Движение по Михайловской запрещено Едьте в объезд, — объясняет полицейский женщине в БМВ. Она сигналит и нервно размахивает руками.

На обочине, возле автобуса "Эталон", курит мужчина лет 50. На безымянном пальце правой руки — перстень с надписью "Спаси и сохрани".

— Из Житомира привез женщин и батюшку на крестный ход, — говорит водитель Николай. — Они пошли на молебен.

Священники и веряне идут к Владимирской горке. Там читает молебен предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Ануфрий. Кордон нацгвардейцев и патрульных пропускает через металлические рамки. Осматривают сумки.

— Какое вы имеете право меня обыскивать? Я буду жаловаться! — мужчина ростом около 2 м не хочет открывать пакет с надписью "Босс". На крик оборачивается женщина в длинной юбке. У Стены памяти павших за Украину, что на ограде Михайловского Златоверхого монастыря, ставит лампадку возле двух увядших роз.

— У меня сын воюет на Донбассе. А они за Кирилла молятся. Что это за патриарх, если он войну в Украине благословил, — говорит киевлянка Лариса Васильевна. — В условиях российской агрессии никакой Московской церкви не должно быть.

После нескольких минут крика и угроз мужчина показывает пакет. Ему позволяют пройти.

— Я слышала, что во время молебна никогда не идет дождь. Вот и сегодня с утра моросило, а сейчас облака разошлись, — девушка в сером платье держит под руку рыжего парня.

На ход собрались до 20 тыс. верующих, по оценкам полиции.

В парке под деревом женщина расстилает клееночный плащ. Садится и снимает черные сапоги.

— У нас в селе одна церковь — Московского патриархата. Туда и ходим. Какая разница, где молиться. Бог один. Московский батюшка меня крестил, московский и будет хоронить. Ничего я менять не хочу. Зачем? — говорит 48-летняя Галина. С 16-летней дочкой приехала из Тернопольской области. В третий раз принимает участие в крестном ходу. — Муж остался дома. Он такое не любит. В церковь раз в году ходит — на Пасху.

— Мужчине плохо. Говорит, кружится голова, - женщина с рюкзаком в руке показывает дорогу двум волонтерам из отряда быстрого реагирования. Те с рациями и чемоданом шагают позади.

Мужчина в белых брюках и футболке сидит на мостовой.

— Прошло бы. Зачем людей дергать, — говорит жене.

Волонтер с надписью "Красный Крест" меряет ему давление.

— 140 на 80, высоковатое. Может вас к "скорой" провести?

— Я на молебен приехал, а не полеживать. Таблетку дайте, чтобы прошло. Нам еще к Лавре нужно.

Рядом на мостовую садится женщина, лет 70. На шее — деревянный крест размером с ладонь.

— И мне померьте. Я — гипертоник. Нужно давление контролировать.

— Вам плохо? Нет. Простите. Здесь сотни людей, а нас — два патруля. Не можем каждому мерять давление, — объясняет волонтер Красного Креста 20-летний Андрей Дарменко. — "Скорая" сюда заехать не может. Мы оказываем домедицинскую помощь.

Молебен длится полчаса. Чем ближе до его окончания, тем меньше остается людей.

Женщина в платке толкает впереди себя коляску с 2-летним мальчиком. Останавливается возле скамьи. Рядом стоит священник. О празднике и молебне рассказывать отказывается:

— Грех такие вопросы задавать в такой-то день. Вы бы лучше проповедь послушали.

— И платок надели на голову, — в разговор встревает мужчина, лет 40, в белой футболке "Найк". В руках крутит "Айфон".

— А вы почему на молебен пришли? — спрашиваю.

— Помолиться — зачем же еще.

— Поддерживаете Московский патриархат невзирая на войну?

— Нет никакой войны с Россией. Сами начали эту гражданскую войну. Теперь и церковь какую-то провозгласить хотят.

В 13:30 колонна отправляется к Киево-Печерской лавре. Там прошло всеношне богослужение.