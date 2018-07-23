Моряка приговорили к 180 годам

Украинского моряка Сергея Шваюка, 36 лет, и 35-летнего Петра Литвинчука в Греции приговорили к 180 годам заключения. Обвинили в незаконном пересечении границы страны и перевозке нелегальных мигрантов.

Оба работали законно в Турции помощниками капитана на прогулочных яхтах. Впоследствии украинцев вынуждали перевозить на судне мигрантов. Угрожали оружием, сообщают украинские СМИ.

Моряков задержали в прошлом году. Они были на яхте, которая перевозила 63 нелегала из Турции.

- Греческое законодательство имеет особенности, - говорит адвокат украинцев Захарияс Кессес. - Когда объявляют приговор, за каждого мигранта могут давать по 10-15 лет. Сначала моряком угрожало по 630 лет заключения.

Приговор могут смягчить.

- Цифры выше 25 лет являются морально-пропагандистскими и превентивными, - говорит Василий Кирилич, 54 года, из Департамента консульской службы украинского Министерства иностранных дел. - Есть основания надеяться, что статью переквалифицируют. Дадут пятую часть срока или треть. А потом освободят людей через непродолжительный промежуток времени.

Оба моряка жли в Ивано-Франковске. Сергей Шваюк является музыкантом украинской группы "Перкалаба".