Морской авиации дадут модернизированный вертолет

До конца этого года 10-я бригада морской авиации ВМС Вооруженных сил Украины получит модернизированный противолодочный вертолет Ми-14ПЛ.

20 ноября его капитально отремонтируют и модернизируют. В частности оборудуют метеолокатором, многофункциональной аппаратурой навигации и связи, авиационными шлемами, новыми системами внутренней связи, специальными антеннами и другим оборудованием.

Обновление вертолетов такого типа государственное предприятие "Авиакон" освоило недавно. Раньше этим занимались только на Севастопольском авиаремонтном заводе.