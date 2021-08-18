"Мороженое по 25 копеек не ела, квартиру государство мне не дало. Но я об этом не жалею"

- Бабушка постоянно рассказывает, что в СССР жилось хорошо. Государство обо всех заботилось и все давало. Реагирую остро на такие разговоры, потому что не разделяю эту ностальгию. Мы живем в другой стране, мире. С другими продуктами, проблемами, преимуществами. Сравнивать Советский Союз и Украину - нет смысла. Мороженое по 25 копеек не ела. Государство мне не дало ни квартиру, ни работу. Но я об этом не жалею, - говорит 30-летняя Марьяна Верховцева из Черкасс.

- Окончила университет по специальности "журналистика". Работаю ведущей, контент-менеджером. Сейчас постоянно надо приобретать знания. Поэтому учусь на курсах, езжу на мастер-классы. Украинские вузы должны были бы больше соответствовать требованиям работодателей, заглядывать на шаг вперед.

Школьные учителя обязаны быть прогрессивными, интересоваться психологией. Потому что дети 10 лет тому назад и сейчас - разные поколения. Все быстро меняется. Ни об одной из своих работ не могу сказать, что это моя профессия. Когда-то люди учились и работали всю жизнь по одной специальности. Сейчас это неактуально. Мир дает много возможностей.

Я против заработков за рубежом. У меня есть знакомые и родственники, которые долгое время жили в других странах. Затем возвращались истощенные, потеряли связь с родными.

Наш семейный бюджет - 20-25 тысяч гривен. Больше всего денег уходит на еду. Когда хочу экономить, прекращаю пить кофе в кафе.

Не думаю, что молодежь нуждается в помощи от государства. Возможно - больше толерантности со стороны работодателей. Знаю от подруг о проблемах с трудоустройством, если ты молодая мать. Или ищут на работу 20-летних и требуют пять лет опыта. Нужно давать людям возможность реализоваться, учиться, зарабатывать, а не загонять в рамки.

Минимальная зарплата в Украине должна быть 10-15 тысяч.

Люблю вышиванки. У меня два десятка. Постоянно покупаю. Одеваю на праздники, важные события. Есть дома флаг Украины. Брали его с собой на митинги во время Революции достоинства. Самый счастливый год в жизни - 2013-й. Тогда встретила мужа, устроилась на работу после университета, впервые поехала за границу.