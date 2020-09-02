Монеты Киевской Руси нашли в песке

Серебряные монеты времен Киевской Руси нашел в поселке Городница Новоград-Волынского района на Житомирщине местный Сергей Комар, 36 лет. Увидел их в песке 27 августа.

- Сергей собрался порыбачить на реке Случь. По дороге заехал к месту, где крестьяне копали песок. Хотел набрать, чтобы зацементировать пол у тещи. Набивал третий мешок, а из песка посыпались сребреники, — говорит работник Института истории Национальной академии наук Украины 36-летний Александр Алферов. - Все 32 монеты были зеленоватого и коричневого цвета, потому что окислились. Сергей сфотографировал и сбросил другу. Тот - своему товарищу. А он - мне.

Монеты выпущены в 1000-1019 годах. 27 были в обращении во времена великого князя Владимира Святославовича, правившего в Киеве с 979 по 1015 год. Пять относятся ко временам, когда на престоле находился его сын Святополк — с 1015 по 1019 год.

- Клад имеет национальное значение, - продолжает Алферов. — С одной стороны изображен киевский князь, а на обратной - княжеский знак. Это трезубец у Владимира и двузубец у Святополка. Прятали такие деньги в критических ситуациях, а не для накопления. Возле соседнего села есть курганы славянизированного балтского племени ятвягов, которое жило во времена Руси.

На следующий день археолог Андрей Петраускас, 52 года, провел дополнительные раскопки в Городнице. Нашел пять монет князя Владимира и одну — Святополка.

Их отвезли в Житомирский краеведческий музей, там будут реставрировать.

Сергей Комар получит 20% стоимости клада. Цену устанавливают.

Подобные монеты несколькими днями ранее нашел в ирландском графстве Корк археолог-любитель Роберт Карли.