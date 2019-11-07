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пятница, 08 ноября 2019 00:10

Могут отменить группы инвалидности

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В Украине могут отказаться от разделения инвалидности на группы. Кабмин планирует ввести систему, по которой будут вычислять, на сколько процентов человек потерял работоспособность. К этим показателям привяжут социальные выплаты.

- Внедряем в украинское законодательство Международную классификацию функциональности, - говорит Галина Третьякова, 56 лет, глава парламентского комитета по социальной политике и защите прав ветеранов. - Ее уже перевели на украинский язык, но еще не утвердили.

Изменения увеличат количество людей с недостатками на рынке труда, добавляет Галина Третьякова.

- Пока это только разговоры. Подождем условия, которые они предложат вместо нынешних. Потому что сегодняшняя система с разделением на группы - нормальная, - говорит председатель Всеукраинской организации "Союз лиц с инвалидностью Украины" Василий Назаренко, 69 лет. - С развитием технологий работать могут все. Например, в коляске или в постели за компьютером. Это раньше инвалидов первой и второй группы считали нетрудоспособными. Сейчас такого нет. Если возраст не пенсионный, то их ставят на учет в центр занятости.

Также правительство хочет обязать госслужбы брать на работу людей с инвалидностью.

- Это хорошая инициатива, - продолжает Назаренко. - Сейчас закон обязывает предоставлять людям с проблемами только 4 процента мест на предприятиях, где работают больше 15 человек. Теперь же сможем увидеть в департаментах людей, которые раньше не могли реализоваться из-за инвалидности.

Сегодня самые большие социальные выплаты имеют люди с первой и второй группами инвалидности - 100% и 90% суммы пенсии по возрасту. Выплаты всем группам должны быть не меньше 1564 грн.

Автор: Анна ОРЕЛ
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