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пятница, 06 сентября 2019 06:45

Модными будут белые платья

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31 августа в столичном "Мистецькому Арсеналі" открылась Украинская неделя моды. В течение пяти дней 64 отечественных дизайнера представляли коллекции сезона "Весна–лето 2020".

Первым показал свои новинки 32-летний Артем Климчук, который шил наряды для Елены Зеленской на инаугурацию. Его признали лучшим дизайнером года.

— После сотрудничества с первой леди ко мне стали чаще обращаются, — говорит Климчук. В его новой коллекции почти вся одежда черного цвета. Лишь один костюм-молочного оттенка. — Считаю, что можно носить все. Главное, чтобы вещи были качественными и сочетались.

В первый день коллекции представили дизайнеры Лилия Пустовит, Иван Фролов, Елена Буренина и бренд "Финч" супругов Екатерины Бяковой и Максима Голубова.

— Сегодня пришла в штанах от Лилии Пустовит. Им 15 лет. Я за то, чтобы дизайнерские вещи жили долго. Не надо засорять планету постоянными покупками новых, — рассказывает основательница и директор Недели моды 55-летняя Ирина Данилевская.

- Этим летом актуально для женщин было простое белое платье. Также популярности не теряли платья в цветочек. Этот романтический стиль продержится до следующего лета, — говорит дизайнер Лилия Пустовит, 50 лет.

На Неделе моды представят 45 коллекций, проведут шесть лекций и пять спецпроектов. 3 сентября показали документальный фильм "гениальный кутюрье" о последних годах французского дизайнеры Ива Сен-Лорана.

— Человек ежедневно выбирает из миллионов футболок одну. Это заставило украинские бренды сделать быстрый рывок в качестве. Украина перепрыгнула от полу-Андреевского хендмейда до брендов. Десять из этих новых имен уже появились за рубежом. Они открыли двери в Украину. Я не говорю, что мода спасет экономику Украины. Но эта индустрия сделала сильный рывок и уже не вернется назад, — говорит Алла Кудзиева, основательница компании "Куко Бюро".

Автор: Виктория ТОПАЛА
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