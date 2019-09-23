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вторник, 24 сентября 2019 00:25

Мобильным операторам запретят снимать деньги без разрешения

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Украинским операторам мобильной связи запретят снимать средства за услуги, которые пользователь не заказывал. Новые правила готовят в Национальной комиссии связи.

Операторов обяжут получить согласие голосовым сообщением, смс-сообщением, тональным набором или одноразовым кодом подтверждения. Также запретят снимать деньги со счета без предупреждения.

- Бывает, оператор без разрешения списывает деньги со счета. Это неправильно. Затем баланс уходит в минус, - говорит 41-летняя Елена Морозова из Винницы. - Надо, чтобы операторы предупреждали, за что списывают деньги. Или чтобы звонили и говорили, что у меня нулевой баланс. Однажды не смогла дозвониться матери в больницу. Оказалось, что я зашла в интернет на минуту, и у меня сняло 10 гривен за подключение без объяснения.

За последние три года Национальная комиссия в сфере связи и информатизации получила более 1300 жалоб потребителей о предоставлении платных контент-услуг. В 2018-м комиссия зафиксировала 549 таких жалоб.

Автор: Богдан БАРАБАНОВ
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