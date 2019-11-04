Мобильный интернет заработает через три года

В течение трех лет высокоскоростной мобильный интернет заработает в 90% населенных пунктов Украины. Соответствующий меморандум правительство подписало с мобильными операторами.

Сегодня скоростной мобильный интернет работает почти в 60% населенных пунктов страны.

- Соглашение предусматривает обмен частотами между операторами. Сейчас они для каждого нарезаны небольшими блоками, - рассказывает эксперт информационного общества "Мобильная связь Украины" 22-летний Олег Свистун. - Чтобы запускать технологию 4G, нужен сплошной отрезок частот без прерываний. Тогда все операторы смогут вводить высокоскоростной интернет.

В марте 2020-го украинским операторам переоформят лицензии. Позволят использовать диапазон частот в 900 МГц.

- Строить широкомасштабное покрытие всей Украине операторам нецелесообразно. Такие инвестиции будут долго возвращаться, - продолжает Олег Свистун. - Выход - сделать такое покрытие на 900-й частоте. Это даст вдвое большее покрытие по стране. Оно появится через два-три года. Международные трассы можно покрыть за год, трассы национального значения - за полтора. О введении 5G речь еще не идет. Это более совершенные технологии.