Мобильное приложение будет спасать людей

На Львовщине заработало мобильное приложение "Самоспасатель". С помощью приложения можно быстро найти потерявшихся туристов.

— Идея пришла из опыта, — говорит разработчик Любомир Васечко, 39 лет. — Работал спасателем и часто выезжал на поиски людей.

Приложение фиксирует и отправляет точные координаты человека по электронной почте спасателям и полиции. Те звонят ему для выяснения обстоятельств. Также может автоматически публиковать сигнал бедствия от потерпевшего на его странице в "Фейсбук", чтобы друзья помогли в поисках.

— Со временем приложение будет отражать всех туристов на карте зеленым цветом. Красным — тех, кто нуждается в помощи. Те, кто находятся рядом, быстрее помогут, чем спецслужбы, друзья и родные. Хотим еще внедрить функцию "Эхолокация". Люди смогут использовать маячки в виде браслетов или кулонов. Они будут транслировать сигнал. Его поймает специальный квадрокоптер, установит точное место пребывания пострадавшего. Потом передаст информацию необходимым адресатам, — добавляет Васечко.

— Две недели тому назад тестю стало плохо в маршрутке. Вышел на остановку и потерял сознание. Упал, разбил лицо. Жена говорит, если бы был браслет от этого приложения, то отец мог бы подать сигнал. Ему на улице никто не помог. Сам вызвал "скорую", когда пришел в себя.