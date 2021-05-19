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четверг, 20 мая 2021 06:00

Миллионы пчел погибли в грузовике

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- Прислали заказчикам 75 пчелиных семей. Вечером мужу позвонили и сказали ехать в Ужгород, поскольку насекомые рассыпались. Увидел, что пчелы погибли, - говорит 44-летняя Мария Лендел. С мужем Анатолием имеют пасеку в селе Загатье Иршавской городской громады на Закарпатье.

11 мая Укрпочтой отправили пчел клиентам по Украине. Насекомые были расфасованы в 300 специальных пакетов. Их перевозили грузовиком "Хюндай".

- Машину забили коробками с пчелами. Им не было чем дышать. Остались без кислорода под раскаленным металлом, - добавляет Лендел.

Работники Укрпочты попросили отправителей забрать пчел. Руководитель компании 45-летний Игорь Смелянский в фейсбуке заявил, что насекомые ожили.

"Воскресли благодаря нашим молитвам. Это не шутка", - написал.

- Ожили только молодые насекомые, которые вышли из расплода, который был запечатан в рамках, - говорит Мария Лендел. - Они недееспособны. Меда не принесут.

Пасечница написала заявление на руководителей Укрпочты. Требует выплатить компенсацию. По рыночной цене стоимость погибших пчел может доходить до 500 тыс. грн, подсчитали.

Автор: Анна ОРЕЛ
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Дата
20
мая

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