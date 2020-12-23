Мэра избили на глазах у семьи

Пятеро неизвестных ограбили мэра города Бровары Киевской области 43-летнего Игоря Сапожко. Залезли вечером 21 декабря в его дом в селе Гнедин Бориспольского района Киевской области. Избили на глазах у жены 44-летней Марины и сына Даниила, 9 лет.

- Ворвались в 21:30. Отдали им все сбережения, которые имели дома, - рассказывает Игорь Васильевич. - Преступники связали ребенка и Марину и перед ними начали меня бить, устроили в доме погром. Это не просто грабеж. Воспринимаю как политическое давление и расправу. Хотели запугать и заставить снять свою кандидатуру с выборов.

- Работники правоохранительных органов устанавливают личности нападавших и их местонахождение, - говорит пресс-секретарь полиции Киевщины Виталия Грохольская. - У потерпевшего небольшие синяки.

- Обратился в правоохранительные органы с требованием оперативно и открыто расследовать дело о нападении и избиении Игоря Сапожко, - говорит мэр Киева и председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко, 49 лет. - Должны установить, были ли действия злоумышленников попыткой политического давления.

Местные выборы в Броварах состоялись осенью. Однако Киевский окружной административный суд признал их недействительными - из-за нарушения избирательного процесса. Территориальная избирательная комиссия перенесла голосование на 17 января 2021-го. Оппонент Сапожко, представляющего партию "Единство", - выдвиженец от "Слуги народа" 43-летний Дмитрий Ратников.