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четверг, 14 мая 2020 06:20

Медиков приравняли к военным

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Верховная Рада приняла закон, которым приравняла умерших от коронавируса медиков к погибшим на войне военным. Их семьям будут выплачивать разово 750 прожиточных минимумов — почти 1,6 млн грн. Предоставлять льготы. Среди них — 50-процентная скидка на оплату коммунальных услуг, бесплатное зубопротезирование и санаторно-курортное лечение, внеочередное обеспечение жильем.

Более 600 тыс. грн разовой помощи получат медики, которые станут инвалидами после перенесенного коронавируса. Это 300 прожиточных минимумов. Хотя доказать, что причиной инвалидности стала коронавирусная инфекция чрезвычайно сложно, отмечают эксперты.

С 11 мая в большинстве областей ослабили карантин. Разрешено посещать парки, салоны красоты и парикмахерские, работают летние площадки кафе, стоматологии, музеи и библиотеки, предприятия бытового обслуживания. Принимают адвокаты и нотариусы. Заведения общественного питания готовят еду и напитки на вынос. Тренируются спортивные команды.

В регионах с большим количеством больных — на Буковине, во Львовской области, Киеве послабления заработали частично, не все заведения и учреждения возобновили работу. Местная власть имеет право принимать решения в зависимости от эпидемической ситуации в регионе, говорят в Минздраве. Так работает адаптивный карантин.

— Находимся на пике. О запуске транспорта говорить трудно. Людей, которые выздоравливают, — пока меньше, чем тех, кто инфицируется, — говорит премьер-министр Денис Шмыгаль, 44 года. - Запуск метро и междугородного транспорта может способствовать распространению болезни.

На 13 мая в Украине коронавирус подтвердили у 16 425 человек. Излечились 3716 человек, умерли — 439. Больше всего больных в Черновицкой области и Киеве — 2444 и 1960.

После ослабления карантина в Киеве на дорогах образовались километровые пробки, выросли цены на услуги такси. В Одессе и Харькове затруднено движение в центральных частях.

Утром 12 мая 30-летняя Галина подметает возле киоска недалеко от Оболонской набережной в столице. В ларьке товаров нет.

— Хочу открыться, — говорит. — На карантине выручки совсем не было. Этот киоск закрыли, а товар разбросала по другим точкам. После обеда завезу воду, пиво, печенье.

Парковка забита машинами. По аллеям гуляют люди, ездят велосипедисты. Большинство без масок.

Возле входа в супермаркет несколько подростков считают деньги.

— Возьми пива самого дешевого, — дают самому высокому купюры по 5 грн.

На скамейке ближе к воде загорает пожилой мужчина без рубашки.

— Девушки, садитесь возле меня. Раздевайтесь, — говорит двум женщинам, которые проходят мимо. Не реагируют.

Летние террасы кафе открыты. Все столики заняты. На детской площадке бегают дети. 25-летняя Виолетта придерживает съезжающего с горки 3-летнего сына.

— Вышли подышать свежим воздухом, — говорит.

В беседке сидят с десяток подростков, заглядывают друг другу в смартфоны, смеются. Полицейские замечаний не делают.

- Ану стойте! Дайте руку, — охранник черкасского торгово-развлекательного центра "Любава" 11 мая на входе останавливает темноволосую женщину. Меряет температуру.

В Черкассах заработали большинство магазинов, кафе, парикмахерских и салонов красоты.

— Помогаю подруге. Имеет раскладку с косметикой. Выставляет товар, а я подношу вещи из машины, — говорит Светлана, 30 лет. — Трижды бегала туда-сюда и каждый раз мерили температуру. Видела, как не пустили мужчину, у которого была 38.

В ТРЦ людно. Покупатели есть во всех магазинах. Большие пускают одновременно до 20 клиентов, меньшие по пять. Количество считают охранники.

— Все подорожало, — говорит 25-летний Владислав Иванченко. — Взял футболку за 400 гривен. До карантина можно было найти за 200. Рубашки стоят до тысячи.

В магазине спортивной одежды клиенты примеряют вещи посреди зала.

— Таков приказ руководства, — говорит продавщица. — Через одежду может передаваться вирус.

В часть городских парикмахерских клиенты записались на две недели вперед.

Следуют друг за другом. Некогда передохнуть, — говорит 32-летняя Екатерина из парикмахерской в Юго-западном районе. — На маникюр и наращивание ресниц запись на месяц. Цены не поднимали. Отобьем за счет количества.

В центре Полтавы в первый день послаблений большинство летних террас кафе не открылись. По дороге от ЦУМа до Корпусного парка столики только у одного.

Между ними не менее метра, стоят по два стула. Работник в перчатках и маске сидит с терминалом для бесконтактной оплаты на входе. Принимает заказы.

— Еду предлагаем на вынос. Заказать и выпить за столом можно чай или кофе. Подаем в разовых стаканчиках, — говорит. — Заказывают преимущественно торты, капучино и латте. Цены и ассортимент не меняли. Добавим несколько позиций после окончательного выхода из карантина.

На ул. Сретенской кафе обустроило террасу с кальянами. Шесть столиков стоят вплотную друг к другу. Все заняты.

— Первый день работаем. Немного тяжеловато, — говорит официант Александр. На стол клиента ставит кальян. Снимает маску и раздувает через личный мундштук. Мужчине оставляет несколько запакованных.

Автор: Ярослава БУРЯКОВСКАЯ, Виктория МАЙСТРЕНКО, Анна ОРЕЛ
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