Массово гибнут чайки

Чайки массово гибнут в райцентре Скадовск Херсонской области. Птицы умирают, потому что места, где они живут, завалены мусором, говорят люди. Чайки принимают пластик и пакеты за моллюсков, рыбы или медуз. Едят их.

— На берегу моря видел почти 200 мертвых птиц. Многих относит в море волнами, — рассказывает житель Скадовска Максим Ретивый, 36 лет. — Убираю периодически на островах, где гнездуются чайки. Вывожу оттуда по несколько мешков с отребьем. Раз с друзьями собрали там пять грузовиков отходов.

Съеденный пластик или мусор могут отравить птиц. Однако точные причины мора выяснят лишь после тщательного изучения ситуации, говорят экологи.