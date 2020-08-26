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четверг, 27 августа 2020 05:20

"Людям все безразлично - главное заработать на еду"

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— Когда-то мы не могли спать от грохота поездов, они ездили круглосуточно, — рассказывает 30-летняя Елена Мартинив из города Иловайск Донецкой области. С российской оккупацией выехала на подконтрольную Украине территорию. — Сегодня это — мертвый город пенсионеров и велосипедистов.

Иловайск — крупный транспортный узел на автомобильных и железнодорожных путях с Украины в Россию, из Луганска в Донецк. Расположен в 40 км от областного центра. До оккупации здесь жили более 15 тысяч человек.

Во второй половине августа 2014 года украинская армия пыталась освободить город от боевиков и таким образом полностью окружить Донецк — последний форпост наемников. Однако из России зашли войска с танками, артиллерией, системами залпового огня. Несколько тысяч российских солдат окружили украинских защитников. Обещали "коридор", однако начали расстреливать колонны.

— Раньше город был жив, здесь же пересекаются все дороги, — продолжает Елена Мартынив. — На вокзале работало много киосков, полным ходом шла торговля. Вокзал делит город на две части. Люди шутили, что одни — левобережные, другие — правобережные. Не думали, что железная дорога станет линией фронта.

Первый бой за Иловайск был 10 августа 2014 года. Добровольческий батальон "Донбасс" пытался разведать обстановку, попал в засаду боевиков.

Через неделю в город отправился сводный отряд добробатов "Донбасс", "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон" и "Ивано-Франковск". Их поддерживали части 17-й танковой, 51-й и 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины.

Войска освободили юго-восточную часть города до железнодорожных путей. На северо-западной закрепились боевики. Бои продолжались 14 дней. Закончились, когда в спину украинским воинам ударили регулярные воинские части РФ.

— Мы зашли в город со стороны России, — говорит боец Игорь Петрушенко, 26 лет. - Иловайск должен был быть последним гвоздем в гробу ДНР. Но все сломала атака русских.

Во время боев в августе 2014-го в Иловайске пострадали 102 многоквартирных жилых дома, разрушили 450 из 750 частных дворов.

Сейчас в городе живут до пяти тысяч человек, преимущественно пенсионеры. Работают две из трех общеобразовательных школ, есть супермаркет и рынок. Железнодорожный вокзал стоит разбитый, как и перевалочная станция. До войны за сутки здесь проходили более 50 поездов.

- Железная дорога фактически не работает. Есть несколько электричек до Ясиноватой - утром и вечером, — говорит Елена Мартынив. — Вагоны еще советские, латаные-перелатаные. Ночью может пройти какой-то поезд из России с углем или какими-то закрытыми бочками. Местные уже не работают на железной дороге, им не хватает мест. Других предприятий или фабрик нет.

Боевики ДНР вспоминают об Иловайске только в августе. Оккупационная администрация называет его городом-героем, сгоняет на митинги местных.

— Продвигают культ боевика Гиви — Михаила Толстых. Он здесь родился, работал на шахте, охранником в супермаркете. Ему памятник отгрохали, - добавляет Елена Мартынив. - Но большинству людей все безразлично - лишь бы заработать на еду.

В городе установили несколько монументов погибшим боевикам. Их периодически разбивают вандалы.

— Город умер — закрыли дворец науки и техники локомотивного депо, зарос парк Железнодорожников.

Причиной котла стало вторжение России

Единственным фактором, который стал причиной гибели украинских военных под Иловайском, является прямое вторжение Вооруженных сил России. Об этом заявили в офисе генерального прокурора.

На время вторжения российских войск в Украину их силы насчитывали девять батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, почти 60 танков, 320 БМД (БМП), 60 орудий, 45 минометов и пять противотанковых ракетных комплексов.

Россияне убили 366 украинских защитников, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен.

Автор: Руслан ГРИШКО
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