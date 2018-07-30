Людям на инвалидных колясках позволили ездить по проезжей части

Людей в инвалидных колясках приравняли к участникам дорожного движения. Соответствующее постановление принял Кабинет министров.

— Ввели понятие "кресло колесное" вместо "инвалидная коляска". Раньше люди, которые двигались в колясках, не имели специального статуса. Их приравнивали к пешеходам, — говорит юрист 44-летний Вадим Володарский. — Решение правительства исправляет недостатки в правилах дорожного движения, приближает их к европейским нормам.

Люди в колесных креслах имеют право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам. Ездить по краю проездной части дороги, улицы или по обочине.

— Во время движения по тротуарам такие водители должны выполнять требования, касающиеся пешеходов. Если человек в колесном кресле едет по обочине или краю проезжей части, должен передвигаться в направлении движения транспортных средств, — говорит адвокат Валерий Пономаренко, 31 год. — Поворачивать налево или направо на дорогах с одной полосой для движения можно в обоих направлениях.

Колясочники должны использовать исправные и должным образом оборудованные колесные кресла. Нельзя перевозить грузы и пассажиров. Для движения в темное время суток кресла должны оборудовать фонарями или элементами, которые отражают свет.

При наличии на транспортном средстве знака "Водитель с инвалидностью" шофер должен иметь документы, которые подтверждают этот статус. В случае их отсутствия его могут оштрафовать.