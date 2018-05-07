Люди заблокировали движение поездов

Утром 7 мая почти 50 пассажиров электрички Трускавец–Львов заблокировали движение поездов на железнодорожный станции райцентра Пустомыты Львовской области. Люди протестовали, потому что им не хватило мест в поезде.

— Все началось с того, что один мужчина должен был ехать в больницу. Но в кассе ему сказали, что билетов больше нет. Вышел и сел на колеи. Его поддержали люди, у которых тоже не было билетов, — говорит общественный активист Игорь Зинкевич. — Электричка приехала с четырьмя вагонами. Но это маловато, чтобы вместить всех пассажиров.

Протест длился больше часа. Движение поездов прекратили. Возобновили, когда железнодорожники позволили людям без билетов зайти в поезд.

— В нем больше 500 сидячих мест. Не должно возникать проблем с пассажирами. Будем разбираться, — говорит Андрей Везденко из Львовской железной дороги.

За последние две недели это второй случай блокировки железнодорожных путей на Львовщине. 27 апреля железнодорожное движение на станции Скнилов Пустомытовского района перекрывали пассажиры поезда Львов–Мукачево. Требовали нормальных условий перевозки людей в электричках.