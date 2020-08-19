Львовский кофе "Галка" сфальсифицировали

"Продукт выдают за оригинальный кофе натуральный растворимый "Галка", в мягкой упаковке 100 и 150 граммов. Фальсификат обнаружили на оптовых продовольственных рынках и в мелкой розничной сети по всей Украине", - такое заявление сделала Кофейная фабрика "Галка" на своем сайте и в социальных сетях.

Сразу же после обнаружения фальсификата в продаже предприятие обратилось в полицию с ходатайством о расследовании. А чтобы обезопасить своих потребителей от приобретения низкокачественного фальсификата, внесены защитные дополнения в дизайн упаковки оригинального кофе натурального растворимого.

- Чтобы убедиться, что перед вами настоящая пачка "Кофе натурального растворимого "Галка", обратите внимание на наличие голографического знака в левом верхнем углу дой-пака - все партии кофе после 14.05.2020 года выпускаются только в такой усовершенствованной упаковке с голографической защитой, - советует производитель.