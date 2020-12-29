Луческу возглавил киевское "Динамо"

23 июля главным тренером киевского "Динамо" стал 75-летний Мирча Луческу. Сменил на посту Алексея Михайличенко.

Подписал контракт на два года, но уже через пять дней подал в отставку. Потому что его не восприняли болельщики киевской команды. Не могли простить румынскому специалисту 12-летнюю работу в лагере принципиального соперника — донецкого "Шахтера" и острые высказывания в адрес "Динамо". Но после разговора с президентом киевского клуба Игорем Суркисом Луческу приступил к работе.

Команда впервые за четыре года прошла в групповой турнир Лиги чемпионов, заняла третье место. Это дало право играть в 1/16 финала Лиги Европы. Клуб лидирует в чемпионате Украины, опережая "Шахтер" на одно очко.