Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира

17 октября в американском Лас-Вегасе 32-летний Василий Ломаченко проиграл американцу 23-летнему Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Судьи единодушно — 116:112, 119:109 и 117:111 — отдали победу сопернику украинца. После поединка Ломаченко прооперировали травмированное еще во время подготовки к бою правое плечо. Лопес также перенес операцию на правой стопе, которую повредил во время встречи.

Ломаченко не согласился с решением судей, обвинил их в предвзятости.

Матч-реванш украинцу Лопес давать не хочет. Это не было предусмотрено в контракте на бой — так настояла команда Ломаченко.