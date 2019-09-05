Лето стало самым жарким за 139 лет

Средняя температура воздуха в Киеве этим летом составила +21,4°С. Это на 2,7°С выше климатической нормы. Нынешний июнь в столице оказался самым теплый за 139 лет, сколько ведут наблюдение.

Самым жарким днем в центре Украины стало 13 августа. Максимальная температура воздуха в тени достигла +35°C. В общем были 22 дня, когда столбики термометров превышали отметку +30°C. Холоднее всего в Киеве было 11 июля. Тогда минимальная температура утром опустилась до +11,5°C. Все данные предоставила Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Летом прошлого года были 12 дней, в которые воздух прогрелся выше +30°C. Тогда максимальная температура воздуха достигла +33°C. В этом году в столице установлено 13 температурных рекордов. В 2018-ом - два.

Нынешнее лето поделило шестую-седьмую позицию с летом 2016-го среди самых теплых в Киеве с 1881 года. Однако июль стал самым холодным месяцем в XXI веке.