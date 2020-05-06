Леонида Скакуненко убили за 10 дней до 33-летия

В апреле Украина потеряла в бою четырех защитников
Публикуем поименный список павших в апреле 2020 года защитников Украины. Российские оккупанты убили в бою четырех. Самому молодому было 28 лет, самому старшему — 49. Информация о некоторых — неполная.
В апреле оккупационные войска нарушали режим тишины 312 раз. Наиболее острой была ситуация 27 апреля. Тогда открывали огонь по украинским позициям 17 раз, били из 152-миллиметровой артиллерии.
Боевые травмы и ранения получил 31 защитник Украины.
Боевые
9 апреля
Алексей "Леший" Куприков, 49 лет, из поселка Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области. Получил множественные осколочные ранения и погиб в результате обстрела возле села Крымское Новоайдарского района на Луганщине.
Механик-водитель боевой машины пехоты в 93-й механизированной бригаде "Холодный Яр".
Ушел на войну после гибели друга. Контракт подписал в ноябре 2018 года, накануне выхода бригады на Донбасс. Воевал в Новоселовке Второй, окрестностях Крымского.
— Накануне гибели Алексей разговаривал с сыном. Обещал приехать домой в отпуск, — говорит военный Олег Панчук. - "Лешим" его называли, потому что любил лес. Все о нем знал. Учил выживать там.
Остались жена, 19-летний сын, мать и сестра, которая также служит в 93-й бригаде.
12 апреля
Леонид "Барон" Скакуненко, 32 года, из села Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области. Погиб от вражеского обстрела позиций из гранатомета в селе Крымское Новоайдарского района на Луганщине.
Пехотинец 93-й механизированной бригады "Холодный Яр". В 2014 году Леонида призвали в ряды Национальной гвардии Украины по мобилизации. Впоследствии подписал контракт с "холоднояровцами". Отвоевал три ротации. Участвовал в боях за Новотроицкое, Новоселовку вторую и Крымское.
- В феврале с побратимами отразил нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, прорывавшейся на позиции "холоднояровцев". Положил жизнь воюя с российскими оккупантами на одном из самых сложных участков фронта, — рассказали в бригаде.
Леонид 10 дней не дожил до 33-летия. Погиб в Вербное воскресенье.
Остались жена, сын от первого брака и сестра.
20 апреля
Андрей Шинкарук, 28 лет, из райцентра Любомль на Волыни. Погиб от осколочных ранений, полученных от взрыва гранаты возле Марьинки на Донетчине.
Лейтенант Андрей Шинкарук командовал механизированным взводом в 28-й бригаде им. Рыцарей Зимнего похода.
— Андрей проверял позиции, когда рядом упал снаряд. Осколками ему посекло правый бок. Скончался на месте, — говорит Алина Демченко из 28-й бригады.
В 2014 году Шинкарук воевал против российских оккупантов в составе батальона территориальной обороны "Волынь". Первое образование получил в Национальном транспортном университете. Летом 2019-го окончил Национальную академию Сухопутных войск им. Гетмана Сагайдачного по специализации "Управление действиями подразделений механизированных войск".
Остались мать и четыре сестры.
28 апреля
Алексей Лисин, 30 лет, из села Горькое Гуляйпольского района Запорожской области.
Пехотинец 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" погиб от осколочного ранения. Противник открыл огонь из 152-миллиметровой артиллерии со стороны оккупированного Первомайска. Два снаряда разорвались недалеко от участка разведения сил и средств №2 "Золотое" в Луганской области.
До службы в Вооруженных силах Лисин работал дальнобойщиком в Днипре. Присоединился к "холоднояровцам" в прошлом году, когда бригада защищала город Авдеевку Донецкой области.
Потерял родителей во время пожара. Мечтал отстроить дом и жить там с невестой и дочкой от первого брака.
Остались бабка, дочь 12-летняя Лидия и невеста Лилия.
Небоевые
5 апреля
Александр Холошин, 41 год, из Обуховского района Киевской области. Обстоятельства гибели не уточнены. Служил наводчиком зенитно-ракетного отделения в артиллерии 81-й десантно-штурмовой бригады.
Остались родители.
13 апреля
Алексей Лазаревич, 55 лет, из города Глухов Сумской области. Умер в результате острой сердечной недостаточности в поселке Новгородское под Горловкой Донецкой области.
Прапорщик минометной батареи 58-й механизированной бригады.
Учился в Калиновском техникуме сельского хозяйства. Работал в районных электросетях, страховой компании. Контракт с Вооруженными силами подписал в 2018 году.
Осталась жена.
14 апреля
Игорь Вивчаренко, 24 года, из села Коробчино Новомиргородского района на Кировоградщине. Погиб на полигоне в Донецкой области в результате взрыва мины во время занятий. В тот день пострадали еще восемь бойцов.
Старший солдат в группе спецназначения 3-го полка специального назначения им. князя Святослава Храброго.
В 2017-м окончил Кропивницкий педагогический университет им. Владимира Винниченко по специальности физическое воспитание. На военную службу по контракту пошел 1 апреля 2019 года.
Остались родители, четверо братьев и сестра.
23 апреля
Андрей Алешин, 33 года, родом из поселка Славское Сколевского района на Львовщине. Погиб в районе проведения операции Объединенных сил. Причину смерти не сообщают.
Боец 128-й Закарпатской горно-штурмовой бригады. В Вооруженных силах служил с июня 2017 года.
Остались родители и жена.
16 боевиков ликвидировали, 57 — ранили воины операции Объединенных сил на Донбассе в апреле. Уничтожили грузовик "Урал", КаМАЗ и противотанковый ракетный комплекс "Фагот". В небе над Светлодарской дугой сбили беспилотник "Застава" и начиненный взрывчаткой квадрокоптер.
Алексея Симоника похоронили через пять месяцев после гибели
10 апреля в Мариуполе Донецкой области похоронили добровольца Алексея Симоника, 23 года. Пропал без вести в ноябре 2019 года.
У уроженца Мариуполя Алексея Симоника был позывной "Бандера". Ушел на войну 18-летним. Был в батальонах "Донбасс", "Шахтерск" и "Торнадо". Воевал в Карловке, Песках, Иловайске и Донецком аэропорту.
Тело нашли в реке в Кальмиусскому районе Мариуполя с признаками насильственной смерти. Опознание проводилось по экспертизе ДНК. Ее результаты в апреле подтвердили личность погибшего.
Остались родители.
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