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четверг, 07 мая 2020 00:15

Леонида Скакуненко убили за 10 дней до 33-летия

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В апреле Украина потеряла в бою четырех защитников

Публикуем поименный список павших в апреле 2020 года защитников Украины. Российские оккупанты убили в бою четырех. Самому молодому было 28 лет, самому старшему — 49. Информация о некоторых — неполная.

В апреле оккупационные войска нарушали режим тишины 312 раз. Наиболее острой была ситуация 27 апреля. Тогда открывали огонь по украинским позициям 17 раз, били из 152-миллиметровой артиллерии.

Боевые травмы и ранения получил 31 защитник Украины.

Боевые

9 апреля

Алексей "Леший" Куприков, 49 лет, из поселка Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области. Получил множественные осколочные ранения и погиб в результате обстрела возле села Крымское Новоайдарского района на Луганщине.

Механик-водитель боевой машины пехоты в 93-й механизированной бригаде "Холодный Яр".

Ушел на войну после гибели друга. Контракт подписал в ноябре 2018 года, накануне выхода бригады на Донбасс. Воевал в Новоселовке Второй, окрестностях Крымского.

— Накануне гибели Алексей разговаривал с сыном. Обещал приехать домой в отпуск, — говорит военный Олег Панчук. - "Лешим" его называли, потому что любил лес. Все о нем знал. Учил выживать там.

Остались жена, 19-летний сын, мать и сестра, которая также служит в 93-й бригаде.

12 апреля

Леонид "Барон" Скакуненко, 32 года, из села Лиховка Пятихатского района Днепропетровской области. Погиб от вражеского обстрела позиций из гранатомета в селе Крымское Новоайдарского района на Луганщине.

Пехотинец 93-й механизированной бригады "Холодный Яр". В 2014 году Леонида призвали в ряды Национальной гвардии Украины по мобилизации. Впоследствии подписал контракт с "холоднояровцами". Отвоевал три ротации. Участвовал в боях за Новотроицкое, Новоселовку вторую и Крымское.

- В феврале с побратимами отразил нападение вражеской диверсионно-разведывательной группы, прорывавшейся на позиции "холоднояровцев". Положил жизнь воюя с российскими оккупантами на одном из самых сложных участков фронта, — рассказали в бригаде.

Леонид 10 дней не дожил до 33-летия. Погиб в Вербное воскресенье.

Остались жена, сын от первого брака и сестра.

20 апреля

Андрей Шинкарук, 28 лет, из райцентра Любомль на Волыни. Погиб от осколочных ранений, полученных от взрыва гранаты возле Марьинки на Донетчине.

Лейтенант Андрей Шинкарук командовал механизированным взводом в 28-й бригаде им. Рыцарей Зимнего похода.

— Андрей проверял позиции, когда рядом упал снаряд. Осколками ему посекло правый бок. Скончался на месте, — говорит Алина Демченко из 28-й бригады.

В 2014 году Шинкарук воевал против российских оккупантов в составе батальона территориальной обороны "Волынь". Первое образование получил в Национальном транспортном университете. Летом 2019-го окончил Национальную академию Сухопутных войск им. Гетмана Сагайдачного по специализации "Управление действиями подразделений механизированных войск".

Остались мать и четыре сестры.

28 апреля

Алексей Лисин, 30 лет, из села Горькое Гуляйпольского района Запорожской области.

Пехотинец 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" погиб от осколочного ранения. Противник открыл огонь из 152-миллиметровой артиллерии со стороны оккупированного Первомайска. Два снаряда разорвались недалеко от участка разведения сил и средств №2 "Золотое" в Луганской области.

До службы в Вооруженных силах Лисин работал дальнобойщиком в Днипре. Присоединился к "холоднояровцам" в прошлом году, когда бригада защищала город Авдеевку Донецкой области.

Потерял родителей во время пожара. Мечтал отстроить дом и жить там с невестой и дочкой от первого брака.

Остались бабка, дочь 12-летняя Лидия и невеста Лилия.

Небоевые

5 апреля

Александр Холошин, 41 год, из Обуховского района Киевской области. Обстоятельства гибели не уточнены. Служил наводчиком зенитно-ракетного отделения в артиллерии 81-й десантно-штурмовой бригады.

Остались родители.

13 апреля

Алексей Лазаревич, 55 лет, из города Глухов Сумской области. Умер в результате острой сердечной недостаточности в поселке Новгородское под Горловкой Донецкой области.

Прапорщик минометной батареи 58-й механизированной бригады.

Учился в Калиновском техникуме сельского хозяйства. Работал в районных электросетях, страховой компании. Контракт с Вооруженными силами подписал в 2018 году.

Осталась жена.

14 апреля

Игорь Вивчаренко, 24 года, из села Коробчино Новомиргородского района на Кировоградщине. Погиб на полигоне в Донецкой области в результате взрыва мины во время занятий. В тот день пострадали еще восемь бойцов.

Старший солдат в группе спецназначения 3-го полка специального назначения им. князя Святослава Храброго.

В 2017-м окончил Кропивницкий педагогический университет им. Владимира Винниченко по специальности физическое воспитание. На военную службу по контракту пошел 1 апреля 2019 года.

Остались родители, четверо братьев и сестра.

23 апреля

Андрей Алешин, 33 года, родом из поселка Славское Сколевского района на Львовщине. Погиб в районе проведения операции Объединенных сил. Причину смерти не сообщают.

Боец 128-й Закарпатской горно-штурмовой бригады. В Вооруженных силах служил с июня 2017 года.

Остались родители и жена.

16 боевиков ликвидировали, 57 — ранили воины операции Объединенных сил на Донбассе в апреле. Уничтожили грузовик "Урал", КаМАЗ и противотанковый ракетный комплекс "Фагот". В небе над Светлодарской дугой сбили беспилотник "Застава" и начиненный взрывчаткой квадрокоптер.

Алексея Симоника похоронили через пять месяцев после гибели

10 апреля в Мариуполе Донецкой области похоронили добровольца Алексея Симоника, 23 года. Пропал без вести в ноябре 2019 года.

У уроженца Мариуполя Алексея Симоника был позывной "Бандера". Ушел на войну 18-летним. Был в батальонах "Донбасс", "Шахтерск" и "Торнадо". Воевал в Карловке, Песках, Иловайске и Донецком аэропорту.

Тело нашли в реке в Кальмиусскому районе Мариуполя с признаками насильственной смерти. Опознание проводилось по экспертизе ДНК. Ее результаты в апреле подтвердили личность погибшего.

Остались родители.

Автор: Руслан ГРИШКО
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