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пятница, 20 июля 2018 06:05

Квартиру с "золотыми унитазами" можно взять за полмиллиона гривен

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Квартиры в оккупированных Донецке и Луганске за четыре года подешевели втрое. Хозяева продают их по заниженным ценам, чтобы на полученные средства приобрести жилье на подконтрольной Украине территории.

— Квартиру продаю за 14 тысяч долларов (370 тыс. грн. — ГПУ), хотя покупала ее вдвое дороже, — говорит 57-летняя Ирина Супрун из Донецка. — Готова сделать скидку. Но звонят мало. Когда узнают, что дом в 10 километрах от аэропорта, говорят, что им не подходит. У меня сестра живет в Киеве. Если продам квартиру, сначала к ней переберусь. Потом подыщу какую-то комнату. На больше вырученных денег не хватит.

Самые дешевые квартиры — в Кировском районе Донецка. Однокомнатка стоит $2 тыс. — 50 тыс. грн. Дороже всего продают новостройки в центре. Цены достигают $150 тыс. — почти 4 млн грн.

— Люди отдают жилье за бесценок. Квартиру с "золотыми унитазами" и хрустальной люстрой можно взять за полмиллиона гривен. В мирные времена такую продавали в десять раз дороже, — говорит донетчанка 53-летняя Наталия Зоц. В 2014-м с семьей выехала в Киев. — В Донецке имели три квартиры. Наш дом стоял в трех километрах от аэропорта, оказался под перекрестным огнем. Окна не открывали, потому что ветер доносил трупную вонь. В середине октября 2015 года поехала туда. Пока со всеми делами справилась, темнеть начало. Вдруг — обстрел. Бежать не могла, потому что летело со всех сторон. Спряталась за памятник погибшим журналистам. Лежу и думаю: "Зачем это мне нужно?" Уехала и больше не возвращалась. Квартиры продали вместе с мебелью и картинами. За вырученные деньги купили "хрущевку" на околице столицы.

Поврежденные после обстрелов или погромов квартиры покупать не хотят.

— Соседка уехала из города в сентябре 2014-го, — рассказывает 28-летняя Наталия из Донецка. Фамилию просит не указывать. — Мне оставила ключи и попросила присматривать за квартирой. Место видное — дом напротив стадиона "Олимпийский". Как-то прихожу, а замок с мясом выдран. Открыла двери, а там сидят неизвестные с автоматами и в камуфляже. Сразу заметила, что в гостиной нет плазмы и компьютера. Двери в спальню выбиты, в окнах — дыры от пуль. Вещи кучей на балкон свалили. Я сразу позвонила соседке, обо всем рассказала. Она несколько минут говорить не могла от шока. После погрома квартиру нереально продать.

За однокомнатную в центре Луганска просят $11 тыс. — 290 тыс. грн. В отдаленных кварталах цена вдвое ниже.

— Почти год пытаюсь продать трехкомнатку с ремонтом, мебелью, техникой — заходи и живи. Цену сбросила до 15 тысяч долларов (395 тыс. грн. — ГПУ), но желающих покупать нет, — говорит 38-летняя Оксана из Луганска. Фамилию просит не указывать.

Владельцы недвижимости на оккупированных территориях могут продавать ее на законных основаниях.

— До 1 января 2017 года квартиру в Донецке и Луганске можно было без проблем продать на украинской территории, — рассказывает Елена Маленкова, генеральный директор столичного агентства недвижимости. — Потом оккупационная власть перестала признавать украинские документы. Жилье нужно регистрировать по-новому и получать на него "документы" ДНР. Покупают такую недвижимость в основном переселенцы, которые возвращаются. Или люди, которые имеют успешный бизнес и в ДНР, и на контролируемых территориях.

В Донецке боевики хотят отбирать недвижимость у людей, которые выехали, — так делают в оккупированном Луганске.

Автор: Александра ВАСИЛЕНКО
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