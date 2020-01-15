Кубики льда держат у предплечья

Перед Крещением врачи советуют проверить уровень закаленности.

— К телу прикладывают кубик льда на 30 секунд. Лучше всего держать возле внутренней части предплечья, — говорит главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка. — Подо льдом кожа белеет. Если его забрать, розовеет, восстанавливает естественный цвет. Что быстрее станет нормальной тем лучше человек закален. И наоборот.

Человек, у которого кожа во время теста розовеет за 3-5 минут, может получить в проруби термический шок. Даже без мороза.