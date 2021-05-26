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четверг, 27 мая 2021 00:46

Краткосрочные контракты могут отменить

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Министерство обороны предлагает отказаться от краткосрочных контрактов на службу. Позволять подписывать их минимум на три года, как это было до российско-украинской войны. Сейчас можно подписывать соглашение на службу на срок от полугода до двух.

- Лучше, чтобы желающие подписывали контракты сразу на 5-10 лет. Но людям нужна мотивация, социальная защита и обеспечение, - говорит заместитель министра обороны Александр Миронюк. - Служба в Вооруженных силах Украины должна стать привлекательной.

Краткосрочные контракты ввели в 2014-м, чтобы заполнить штат войска. Сейчас же ситуация с личным составом лучше, поэтому в коротких контрактах чиновники не видят смысла.

Типичные армейские контракты для рядовых составляют три года, для сержантов - от трех до пяти лет, офицеров - пять и 10 лет.

Служба по контракту предусматривает ежемесячную зарплату в пределах 10-12 тыс. грн для новичков. Дополнительные выплаты могут получить те, кто участвует в операции Объединенных сил. Военным предоставляют бесплатно жилье в общежитии воинской части или компенсацию за аренду жилья.

- Отказ от краткосрочных контрактов - это возвращение к советской армии, - говорит эксперт 37-летний Виктор Трегубов. - В той армии военные делились на кадровых, для которых служба была делом жизни, и мясо, то есть призывников. В активной фазе боевых действий без последних было невозможно. И сейчас так нельзя, если генералитет не планирует воевать лично.

Контрактники-краткосрочники неудобные для военного руководства, в частности Минобороны. Потому что у них нет рефлекса боязни командования. И логично, что не боятся. Им с этим командованием жить не годами, а полгода. Эти люди не дружат с коррупцией, мешают офицерам. Не жалуют авторитеты и традиции.

Автор: Руслан ГРИШКО
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