Ковидного фонда в 2021 году не будет

13 апреля Верховная Рада поддержала создание Фонда борьбы с коронавирусом. Из государственного бюджета выделили 66 млрд грн. Еще 8,9 млрд добавили позже.

На 7 декабря потратили 45,4 млрд грн. На здравоохранение — более 12 млрд. Более 30 млрд направили на строительство дорог и других объектов инфраструктуры. Остальные — социальные выплаты, доплаты полицейским, медработникам и военным.

- Ковидный фонд - это инструмент упрощенного использования средств, - говорит экономист Борис Кушнирук, 54 года. — Когда его создавали, руководствовались идеей: не знаем, куда будут нужны деньги, давайте создадим фонд — механизм расходования в быстром режиме. Идея правильная, но средства направили на вещи, не касающиеся эпидемии.

В 2021 году работу фонда продолжать не планируют. Средства сразу распределят между министерствами.

Правительство инициирует создание спецфонда на вакцинацию населения и доплаты медикам.