Космодром построят за пять лет

Компания из Днепра "Спейс Логистикс" планирует за пять лет построить космодром на Херсонщине. Сейчас в Украине их нет. Проект будет стоить более $50 млн – 1,2 млрд грн.

- Три-четыре месяца ходили по организациям, чтобы проанализировать возможности плана, - говорит руководитель компании Дмитрий Легеза, 35 лет. - Большинство воспринимали серьезно. Этот вопрос еще никто не изучал. Государство контролирует все, что касается космоса. Если будет его поддержка, отрасль может стать двигателем развития страны.

- Это вполне реально, - рассказывает руководитель Центра космических исследований и связи 39-летний Виктор Ожинский. - Долго не могли разрушить миф, что в Украине построить космодром невозможно. Государство начало способствовать. Планируют изменения в Закон Украины "О космической деятельности". Собираются допустить на рынок частные компании. Но возможны проблемы с международными соглашениями о ракетных технологиях. Поэтому нужен серьезный подход. Любое развитие, конкуренция в космической отрасли - положительны для прогресса Украины.