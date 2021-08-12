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четверг, 12 августа 2021 07:35

Коронавирус может вспыхнуть в шести областях

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Не менее 150 больных штаммом "Дельта" зафиксировали в Украине. Разновидность коронавируса может вызвать всплеск болезни в стране в конце августа.

В зоне риска Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская и Хмельницкая области, говорит председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, 52 года:

- Мы фактически начали соревнование с эпидемией. Либо успеем вакцинировать как можно больше населения, или пандемия захлестнет Украину. Все зависит от настойчивости и системности работы местной власти.

Высокая смертность от штамма "Дельта" в мире наблюдается среди невакцинированных людей.

- Инфицированные этим видом более заразные. Болезнь чаще приводит к госпитализации, тяжелее протекает, - говорит главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. - В странах, где подавляющее большинство населения вакцинировано - цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа".

Эффективность вакцины в случае инфицирования "Дельтой" снижается на 10%. Но все равно защита есть.

Чтобы избежать резкой вспышки коронавируса, украинцы должны снова начать соблюдать карантинные мероприятия, рассказывает министр здравоохранения 2014-го Олег Мусий, 56 лет:

- На распространение новой волны может повлиять количество прививок, но частично. Потому что вакцинированных у нас мало. Учреждения здравоохранения почти готовы к новому всплеску. Нужно уже сейчас выделить средства на доплату медикам, которые будут работать во время нового пика. Финансов пока нет.

Новая волна поможет получить коллективный иммунитет естественным путем.

- Это будет не более сильный прирост болезни, чем в предыдущие пики. Будет отличаться только симптомами и течением.

К началу новой волны необходимо вакцинировать людей после 60 лет и с сопутствующими заболеваниями. Для прививки в Украине доступны сейчас четыре препарата - китайский "Коронавак", американские "Модерна" и "Пфайзер", южнокорейская "АстраЗенека".

За рубежом тех, кто отказывается вакцинироваться - стимулируют деньгами.

- Например, в Нью-Йорке людям платят по 100 долларов, - говорит иммунолог Борис Донской, 42 года. - У нас большинство не вакцинируются, потому что боятся. Или нет времени на это или не могут попасть на процедуру в удобный момент.

Наши пенсионеры тоже активно пошли бы делать прививки за деньги. Принуждение не даст результата. Есть несколько недель для вакцинации. Препараты есть на складах. Неправильно, если их не используем и будем иметь в сентябре высокую смертность.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО
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Дата
12
августа

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