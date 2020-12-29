Копал песок для тещи и нашел клад

"Это сокровище национального значения. Более 100 лет историки не имели подобных находок", — написал в фейсбуке сотрудник Института истории 36-летний Александр Алферов о серебряных монетах времен Руси, которые нашли 27 августа 2020-го в поселке Городница Новоград-Волынского района на Житомирщине.

Местный 36-летний Сергей Комар по дороге на рыбалку заехал накопать для тещи песка. Она делала ремонт. Стал набирать в мешки. Увидел 32 монеты. Имели коричневый и зеленоватый оттенки, окислились. Сфотографировал их. Показал другу. Тот посоветовал обратиться к археологам.

Ученые из Киева приехали на следующее утро. На монетах изображены князья и их знаки — трезубец и двузубец. 27 сребреников-времен киевского князя Владимира Великого, правившего Русью с 979-го по 1015 год. Остальные изготовили при его племяннике Святополке Окаянномо в 1015-1019-х. Археолог 52-летний Андрей Петраускас нашел там еще пять монет Владимира и Святополка.

38 серебряников назвали Городницким сокровищем и отвезли в Житомирский краеведческий музей. Их реставрируют. Планируют выставлять в Новоград-Волынском краеведческом музее.

Сергею Комару обещают до 20% стоимости клада. Какая это будет сумма, станет известно после оценки.