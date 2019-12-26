Коньяк и шампанское будут называться по-другому

Украина прекратила производить напитки с названиями "коньяк" и "шампанское". Теперь они обязательно должны называться "игристое вино" и "бренди".

- В Украине завершился переходный период, который действовал после подписания соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, - говорит первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, 55 лет. - Только в это время украинские производители имели право использовать названия коньяк, арманьяк, граппа, бренди де херес.

Использовать названия "шампанское" и "коньяк" могут только во французских регионах Шампань и Новая Аквитания, согласно международному праву.

9 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании правовой охраны географических обозначений. Он касался переименования брендов "шампанское" и "коньяк", а также сыров пармезан и рокфор. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.