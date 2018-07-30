Киев может остаться без горячей воды

В Киеве продолжают отключать горячую воду. По несколько недель ее уже нет у части жителей Соломенского, Оболонского районов. В некоторых многоэтажках Шевченковского района вода отсутствует пятый месяц. Всего без горячего водоснабжения - более 3 тыс. столичных домов.

С 1 августа без горячей воды могут остаться все жители столицы. Потому что компания "Нафтогаз" отказывается поставлять топливо Киевтеплоэнерго. Его местные власти создали в мае этого года и передали на баланс основные тепловые электроцентрали города. Ранее горячую воду и тепло горожанам поставляла Киевэнерго, принадлежащая олигарху Ринату Ахметову. С ней в мэрии закончился контракт. Однако компания задолжала за топливо "Нафтогазу" 5 млрд грн. Из них 3,8 млрд - долги населения и компаний.

Новое Киевтеплоэнерго и Киевэнерго должны погасить долги. Иначе газа не будет, заявили в "Нафтогазе".

- Киевляне стали заложниками ситуации с долгами, - говорит первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник. - Мы обратились в Кабинет министров с просьбой помочь. Надеемся, сможем разделить соглашение о поставках газа на две части. Первая будет касаться самой поставки, а вторая - погашения долгов.

- Мэр и его команда прежде всего виноваты в том, что произошла такая ситуация. С них надо спрашивать, - говорит бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, 57 лет. - Непонятно, как они будут выходить из ситуации: искать компромисс или идти в суды. Но юридически "Нафтогаз" прав.

Вода в Киеве начала периодически исчезать с 2014-го. Почему под мэрией еще не было многотысячных митингов? Люди могли и должны были жаловаться в суд. Однако никто этого не сделал.