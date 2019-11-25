Катера отремонтируют за три месяца

Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" отремонтируют за три месяца. 21 ноября они вернулись в Украину.

На "Никополе" и "Бердянске" сняты радиостанции "Харрис" и "Моторола", станция космической связи "Иридиум". Нет радиолокационных станций "Фуруно", надувных лодок с мотором и аппаратуры опознавания, огнетушителей, фонарей освещения, аварийных буев, кухонной плиты, унитаза и другого. Также исчезли личные вещи матросов.

На буксире "Яны Капу" разбили все оборудование в ходовой рубке, сорвали топливную аппаратуру, сняли розетки и плафоны, в машинном отделении пробоина, заделанная пластырем с раздвижным упором. Нет также радиостанций. Дырки от мародерства и обстрелов задуты монтажной пеной.

Украинские катера захватили российские пограничники 25 ноября 2018 года. Экипаж вывезли в российскую тюрьму, а корабли на год поставили в порту "Генмол" в оккупированной Керчи. Периодически вывозили в неизвестном направлении, а потом возвращали.

25 мая Международный морской трибунал ООН обязал Россию немедленно вернуть моряков и судна Украине.