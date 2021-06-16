Карина Шемчук погибла при невыясненных обстоятельствах

9 июня во время исполнения служебных обязанностей на Донбассе погибла лейтенант 128-й горно-штурмовой бригады 22-летняя Карина Шемчук. Причину гибели устанавливают.

Карина родом из райцентра Владимир-Волынский на Волыни. Окончила местную школу-интернат. Получила военное образование в Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. В 128-й бригаде была заместителем командира роты по морально-психологическому обеспечению.

Шемчук стала первой погибшей в июне на передовой. С 27 июля 2020 года на Донбассе действует перемирие, но террористы постоянно его срывают. Украина продолжает нести потери. В мае погибли 11 военных.

С начала перемирия ряды террористов поредели на 575 наемников.