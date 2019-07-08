Капусту продают по три гривны за килограмм

На прошлой неделе цены на капусту в Украине упали на 30-40%. Килограмм белокочанной на оптовых рынках продают по 3,5-4 грн. В это время в прошлом году продавали по 5 грн/кг.

- В начале июня капуста стоила дорого, - говорит 39-летняя Татьяна Гетьман, эксперт плодоовощного рынка. - Потому что из-за дождей потеряли часть урожая в Закарпатье. С начала июля на рынки завезли продукцию с Юга Украины. Кроме того, появилась капуста средних сортов. До сих пор продавали раннюю. Если погода будет способствовать, цена упадет еще. Самая дешевая капуста будет в октябре, когда соберут поздние сорта. Их фермеры закладывают на хранение в хранилища.

На рынках и оптовых плодовых базах продают только украинские овощи.

- Пока хватает собственной продукции, - добавляет Татьяна Гетьман. - Свеклу оптом продают по 8 гривен за килограмм. Из-за дождей в южных регионах немного подорожал картофель - в опте стоит по 11 гривен за килограмм. Лук возрос до 8 гривен. В этом сезоне фермеры увеличили площади под овощи борщевого набора. Если погода будет способствовать, то получим лучший урожай за последние годы. Цены упадут.