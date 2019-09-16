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вторник, 17 сентября 2019 00:46

К внешнему независимому оцениванию можно готовиться в интернете

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В следующем году внешнее независимое оценивание продлится с 21 мая до 16 июля. Каждый участник сможет сдать тесты по пяти предметам.

Результаты засчитают как оценки за государственную итоговую аттестацию по украинскому языку и литературе, истории Украины или иностранному языку, математике и по одному предмету на выбор.

Участники могут готовиться к оцениванию уже сейчас - с помощью сервиса "ВНО-онлайн". На нем разместили более 300 тестов основных, дополнительных и сессий пробного внешнего оценивания, которые сдавали абитуриенты в предыдущие годы.

На "ВНО онлайн" задания имеют такую же форму, как и на внешнем независимом оценивании. После выполнения теста сообщают правильные ответы, результат в тестовых и рейтинговых баллах и потраченное время. Правильные ответы можно увидеть после каждого пройденного задания. К большинству тестов по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, биологии и английскому языку добавлены комментарии специалистов.

Автор: Соломия ЦУРА
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