К внешнему независимому оцениванию можно готовиться в интернете

В следующем году внешнее независимое оценивание продлится с 21 мая до 16 июля. Каждый участник сможет сдать тесты по пяти предметам.

Результаты засчитают как оценки за государственную итоговую аттестацию по украинскому языку и литературе, истории Украины или иностранному языку, математике и по одному предмету на выбор.

Участники могут готовиться к оцениванию уже сейчас - с помощью сервиса "ВНО-онлайн". На нем разместили более 300 тестов основных, дополнительных и сессий пробного внешнего оценивания, которые сдавали абитуриенты в предыдущие годы.

На "ВНО онлайн" задания имеют такую же форму, как и на внешнем независимом оценивании. После выполнения теста сообщают правильные ответы, результат в тестовых и рейтинговых баллах и потраченное время. Правильные ответы можно увидеть после каждого пройденного задания. К большинству тестов по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины, биологии и английскому языку добавлены комментарии специалистов.