Из Украины выехали четыре миллиона человек

С 2010 года за границу уехали жить и работать 4 млн украинцев. Данные опубликовал Кабинет министров.

- Безвиз существенно не повлиял на цифры миграции, - говорит 34-летний Дмитрий Дубилет, министр Кабинета министров. - Произошло перераспределение - люди стали меньше выезжать в Россию. Больше - в Европу.

Сколько именно людей выехали из Украины за последние девять лет, определить трудно, говорят эксперты. Точные цифры появятся после переписи населения.

- Названное количество мигрантов - реальное, - говорит социолог Евгений Головаха, 69 лет. - Это может привести к ухудшению нашей экономики. Люди, которые в Украине могли создавать продукт, открывать собственное дело, теперь делают это в других странах. Потому выехала самая активная и трудоспособная часть.

Миграция имеет и преимущества. Если бы не она, то уровень безработицы в Украине был бы больше. Также мигранты переводят средства, что неплохо влияет на экономику. Но государство проигрывает стратегически. Потому что скоро у нас не будет кому работать.

Каким будет уровень миграции в будущем - определить сложно, добавляет Головаха:

- Все будет зависеть от развития экономики и уровня жизни в Украине. Подобная проблема была в середине прошлого века в Португалии, Италии. Миграция там остановилась с улучшением жизни. Если этого не будет, люди продолжат выезжать за границу.