Из парка украли 300 саженцев

- Часто гуляю с племянником по Горбановке. Обрадовался, когда увидел, что в парке работают люди. Когда позвонил товарищ и сказал, что парк уничтожили, я чуть не упал, - говорит 23-летний Александр БУЛАТОВ из села Розсошенцы вблизи Полтавы.

В соседней Горбановке в сквере люди высадили 300 саженцев - кленов, красных дубов, берез, уксусных. Селяне принесли собственные деревья. Часть закупила Щербановская объединенная община, куда входит Горбановка. Должен был быть единый парк в селе. В самую первую ночь после высадки неизвестные выкопали и вырвали с корнем деревья. Некоторые сломали.

- Я - одна из тех, кто их сажал. Принесла собственные саженцы пихты и ели, привезенные из Ворохты на Ивано-Франковщине. Жаль и своего труда, и односельчан. Надеюсь, парк таки засадим, - говорит Елена Лазоренко.

Полиция ищет воров.