Из Института рака исчезли 149 компьютеров

В Национальном институте рака завершили проверку. Ее провело Министерство здравоохранения после того, как полицейские арестовали заведующего поликлиники 51-летнего Аркадия Высоцкого и химиотерапевта Александра Шепеля, 53 года. Их обвиняют во взяточничестве.

— Обнаружили необоснованно большие остатки препарата "метотрексат Тева" для лечения онкологии у взрослых. Их хватит на пять лет. Дорогостоящее оборудование не используется, оно стоит на складе, — говорят в Министерстве здравоохранения. — Со склада исчезли 149 единиц компьютерной техники почти на 700 тысяч гривен. Их приобрели в 2017-ом под программу "Внедрение медицинской информатизационной системы в Национальном институте рака".

Материалы проверки передали в полицию.