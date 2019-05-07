Из дома народного депутата украли валюту

Дом народного депутата от "Народного фронта" 43-летнего Павла Пинзеника в поселке Глеваха Васильковского района на Киевщине ограбили в ночь на 3 мая. Четверо мужчин в балаклавах забрали $40 тыс., 20 тыс. евро и ценные вещи. Были вооружены. Один говорил по-грузински.

— Подозреваемых еще не установили. Опрашиваем свидетелей, проверяем записи видеокамер, — говорит 52-летний Николай Жукович из областной полиции.

Павел Пинзеник занимает пост заместителя председателя комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады. Был одним из 59 депутатов, которые подписали представление в Конституционный суд об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении — обязывала госслужащих давать пояснения об источниках их доходов и родственников.

В своей декларации Пинзеник указал дом в Глевахе на 422 кв. м. Его жена задекларировала $ 400 тыс. и 1,5 млн грн наличными.