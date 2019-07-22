Ирину Сердюк похоронили рядом с мужем

"Ушла к мужу, так и не дождавшись наказания его убийц. Вместе по жизни, вместе на Майдане, вместе - в вечности", - пишет в "Фейсбуке" редактор сообщества "Небесная сотня" Алина Боднар об Ирине Сердюк - вдове героя Небесной сотни Игоря Сердюка. Умерла от рака на 50-м году.

Ирина Сердюк жила в городе Кременчуг Полтавской области. Преподавала на кафедре "Здоровье человека и физическая культура" Кременчугского национального университета. Обслуживала баскетбольные матчи местной команды "Кремень".

С мужем прожила в браке 20 лет. Его убили 18 февраля 2014-го возле Мариинского дворца в Киеве. На перекрестке ул. Институтской и Крепостного переулка титушки выстрелили ему в лицо. Игорю было тогда 44 года. Посмертно получил звание Героя Украины.

- У них была счастливая семья, они любили и поддерживали друг друга, - говорит двоюродный брат мужа 43-летний Владимир Сердюк. - На Майдане Игорь пробыл два с половиной месяца. Ирина ездила к нему на новогодние праздники.

Ирину Сердюк похоронили возле мужа на Свиштовском кладбище в Кременчуге. Осталась дочь Александра, 25 лет.