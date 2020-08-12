Иран отказывается выплачивать Международным авиалиниям Украины компенсацию за сбитый боинг.

- Лайнер застрахован в Украине европейскими компаниями, а не нашими. Они и должны выплатить компенсацию. Это не касается возможных выплат семьям погибших в авиакатастрофе, - говорит председатель Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани.

Украина не соглашается с отказом.

- Самолет МАУ действительно был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая в свою очередь перестраховала свои риски у других страховщиков, - говорит заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, 39 лет. - Соответственно, Ирану придется компенсировать убытки авиакомпании - если не непосредственно, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям. Мне трудно представить возможность избежать иранской стороной ответственности за сбитый боинг. На двусторонних переговорах иранская сторона подтвердила свою готовность компенсировать убытки, включая и авиакомпанию МАУ.

Самолет вылетел из Тегерана в Киев 8 января этого года. Через 3 мин. был сбит иранской ракетой. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.