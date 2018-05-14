"Интер" работает без законной лицензии

— "Интер" ведет вещание без законной лицензии. Это длится несколько лет. Нацио-нальный совет по вопросам телевидения и радиовещания продлил им вещание на аналоговых частотах, хотя до этого они получили лицензию незаконно - без конкурса, - говорит народный депутат 49-летний Николай Княжицкий.

9 мая в эфире "Интера" вышел концерт "Победа. Одна на всех". На нем ведущий Андрей Доманский заявил: "Мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице". Видео вызвало волну возмущений пользователей соцсетей. Около сотни человек пикетировали здание офиса телеканала на ул. Дмитриевской, 30, в Киеве. Требовали лишить "Интер" лицензии за антиукраинскую деятельность.

— Нужно найти политическое решение и закрыть "Интер", - говорит народный депутат, представитель правительства в Верховной Раде 44-летний Вадим Денисенко в эфире одного из каналов 10 мая. - Ничего страшного в этом нет. Вопросы скандалов с Европой, свободой слова затухнут ровно на третий день. Лицензию этому телеканалу не нужно продлевать. Напоминаю ситуацию, которая была в Великобритании, когда та начала воевать с Германией во Второй мировой. Там выходила фашистская газета. В обществе несколько недель продолжалась дискуссия относительно свободы слова и при каких условиях целесообразно ее ограничивать. А потом приняли волевое решение закрыть эту газету.

Телеканал "Интер" принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу и бывшему главе Администрации президента Януковича, нардепу из "Оппозиционного блока" Сергею Левочкину.

Перед президентскими выборами в 2014 году Петр Порошенко встречался с ними и Виталием Кличко в Вене, столице Австрии.