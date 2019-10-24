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пятница, 25 октября 2019 00:00

Инсулинозависимые запасаются лекарствами

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В Черкасской и Одесской областях не хватает инсулина для пациентов с диабетом.

Чтобы обеспечить лекарствами одного больного, надо 600 грн в год. Черкасчине до конца 2019-го не хватает 5 млн грн. Одесской области - 20 млн грн. Из бюджетов обеих областей готовы выделить лишь по 1 млн грн.

- Сейчас в городском бюджете отсутствуют источники покрытия дефицита средств на инсулин. На 1 октября мы уже задолжали аптекам 1,7 миллиона гривен, - говорит руководитель департамента здравоохранения Олег Стадник, 56 лет. - Планируем погасить долги до конца года. Если не удастся, больным придется покупать препараты за собственные средства. В Черкассах на учете состоят 2097 больных сахарным диабетом. Боюсь, что такая ситуация может вызвать социальное напряжение и негативно повлияет на здоровье пациентов.

В Одесской области нехватка средств возникла из-за просчета при планировании бюджета на 2019 год. Власти хотят урезать некоторые статьи местного бюджета. Таким образом с начала года уже сэкономили 8 млн грн.

- Проблема еще в том, что резко увеличилось количество больных диабетом, на тысячу человек. Этот прирост не учли, - говорит заместитель руководителя Департамента здравоохранения 35-летняя Оксана Рокуцець-Сорочан. - Сейчас никто не жалуется. Мы используем средства, которые есть в лимите, но их мало. Не раз обращались с письмами в Минздрав с просьбой пересмотреть расходы на Одесскую область, по возможности увеличить. Ждем ответа.

Проблемы с инсулином случаются каждый год, говорят больные.

- Диабет обнаружили в 63 года. Теперь ежемесячно беру лекарства в социальных аптеках. Дают бесплатно, но предварительно надо взять рецепт у семейного врача, - говорит 77-летний Николай Кисиль из села Горобиивка Каневского района Черкасской области. - Проблемы с наличием лекарств возникают ежегодно, обычно в конце осени и зимой. Потому это не новость. Для таких случаев есть несколько пачек про запас. Так делает и знакомая с диабетом. Недавно тоже жаловалась, что не хватает инсулина.

Автор: Наталия СОКОЛАН
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